Ernesto Gilabert alerta sobre acoso a su familia tras caso con Marianne Gonzaga

Valentina Gilabert sufre amenazas junto a su familia; padre pide detener ataques. El caso que involucra a la influencer Marianne Gonzaga, acusada de apuñalar a Valentina Gilabert, continúa generando atención mediática y reacciones públicas. En entrevista con el programa Ventaneando, transmitida el pasado 3 de octubre de 2025, Ernesto Gilabert, padre de la joven modelo agredida, denunció que su familia ha sido objeto de amenazas y hostigamiento digital desde que el caso se volvió viral.

Durante la conversación, el señor Gilabert expresó su preocupación por la seguridad de su hija y de su entorno cercano.

"Recibimos amenazas todos los días", afirmó. "En redes sociales. Es decir, no nada más tanto a Valentina como mi otra hija, su mamá igual. De: ´Vamos a terminar lo que empezamos´. Es decir, ya se vuelve muy preocupante. Obviamente, ya tomamos acciones en Policía de Investigación".

De acuerdo con su testimonio, las agresiones se han intensificado en las últimas semanas, situación que los llevó a acudir ante las autoridades correspondientes para solicitar apoyo y medidas de protección. Gilabert señaló que el acoso digital ha afectado emocionalmente a toda la familia, por lo que su prioridad actual es preservar la integridad de Valentina y garantizar su bienestar físico y psicológico.

En el mismo espacio televisivo, Ernesto Gilabert habló por primera vez sobre la relación de su hija con José Said, el joven que habría sido el origen del conflicto entre Valentina y Marianne. Aunque la propia Gonzaga describió públicamente su vínculo con Said como "tóxico", el padre de Valentina ofreció una opinión distinta.

"Es un buen chavo, es un buen chico, eso lo sé. Hemos platicado con él y sabemos el apoyo que ha tenido hacia nuestra hija", señaló. "Puedo no estar de acuerdo en una relación, pero lo que sí sé es que no es un mal chico. Lo único que puedo decir es que tengo que cuidarla y saber que ella esté bien".

El señor Gilabert enfatizó que su familia busca concentrarse en la recuperación emocional de Valentina, quien sobrevivió al ataque ocurrido en febrero de este año, más allá de los comentarios y debates que se han generado en plataformas digitales.