Profepa ordena a Ferromex remediar derrame en Naco, Sonora

Ordena Profepa a Ferromex remediar derrame en Naco, Sonora

CDMX.- Ferromex deberá remediar el daño ambiental provocado por el derrame de concentrado de cobre e hidróxido de sodio por el descarrilamiento de uno de sus trenes en el Municipio de Cuauhtémoc de Naco, Sonora, registrado el pasado fin de semana, indicó la Profepa.

El percance, detalló, involucró a tres góndolas que transportaban aproximadamente 240 toneladas de concentrado de cobre y un carro tanque con 72,000 litros de hidrosulfuro de sodio (NaHS), de los que aproximadamente 70,300 litros se derramaron sobre el cauce de un arroyo con afectación a una zona de 1.7 kilómetros cuadrados.

Acciones de la autoridad

Informó que ordenó a la empresa de Grupo México la presentación de un plan de caracterización ambiental que abarque, al menos, tres kilómetros del cauce afectado y, con base en sus resultados, un programa de remediación, sujeto a la evaluación y aprobación de la autoridad ambiental.

"También impuso medidas de urgente aplicación para el retiro de los vagones accidentados y de la infraestructura ferroviaria contaminada, así como la implementación de acciones adicionales de contención y limpieza y la presentación de evidencia documental y fotográfica que acredite el cumplimiento de las acciones", apuntó en un comunicado.