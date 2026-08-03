Ciencia confirma que los días durarán 25 horas por desaceleración de la rotación terrestre

¿Los días tendrán 25 horas? Esto dice la ciencia sobre la fecha en que ocurriría

Científicos confirman que la Tierra está desacelerando su rotación y los días llegarán a durar 25 horas. Conoce las causas y cuándo ocurrirá este cambio.

La idea de tener una hora más en el día parece sacada de una obra de ficción, pero la ciencia confirma que es una realidad inevitable. Diversos estudios geofísicos y astronómicos han demostrado que la rotación de la Tierra se está desacelerando de manera gradual, lo que eventualmente provocará que los días pasen de durar 24 a 25 horas.

¿Por qué la Tierra está frenando su rotación?

El fenómeno detrás de esta alteración del tiempo planetario se debe principalmente a la interacción gravitacional entre la Tierra y la Luna. Las fuerzas de marea que ejerce el satélite natural generan un efecto de fricción sobre los océanos terrestres, actuando como un freno natural sobre el giro sobre nuestro propio eje.

A esta dinámica lunar se le suman otros factores geológicos y climáticos:

- Fricción de las mareas: La transferencia de energía rotacional de la Tierra a la órbita lunar hace que el planeta gire más despacio mientras la Luna se aleja lentamente de nosotros.

- Redistribución de masa continental: Fenómenos como el deshielo de los polos y el movimiento de las placas tectónicas alteran la distribución de la masa terrestre, modificando ligeramente la velocidad de rotación.

¿Cuándo empezará el día a tener 25 horas?

Para tranquilidad de la humanidad actual, este ajuste temporal no ocurrirá de la noche a la mañana. La desaceleración de la Tierra es un proceso extremadamente lento que añade apenas alrededor de 1.7 milisegundos cada siglo.

Los cálculos de los investigadores estiman que para que el planeta complete una rotación completa de 25 horas deberán transcurrir aproximadamente 200 millones de años. Aunque es un cambio imperceptible para la vida humana cotidiana, el hallazgo confirma cómo las fuerzas cósmicas continúan moldeando la estructura y el ritmo de nuestro planeta a escala geológica.