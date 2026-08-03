Spider-Man rompe un récord histórico y deja atrás a Avengers: Endgame en taquilla

Spider-Man: Brand New Day se convirtió en el nuevo fenómeno de taquilla de Marvel al establecer un récord durante su primer fin de semana en cartelera, superando la marca que hasta ahora pertenecía a Avengers: Endgame.

Las proyecciones iniciales de Sony estimaban que la película recaudaría alrededor de 355 millones de dólares en sus primeros días de exhibición, cifra que la habría dejado ligeramente por debajo de los 357 millones obtenidos por Endgame. Sin embargo, un mejor desempeño durante el domingo permitió que la cinta protagonizada por Tom Holland rebasara ese registro.

Récord de taquilla en Estados Unidos

Antes del estreno de Avengers: Endgame, ninguna producción había alcanzado los 300 millones de dólares en su debut en Estados Unidos. Entre los lanzamientos más exitosos también figuraban Avengers: Infinity War, con 257 millones de dólares en 2018, Star Wars: El despertar de la Fuerza, con 247 millones en 2015, y Spider-Man: No Way Home, que abrió con 260 millones de dólares.

La trayectoria de Tom Holland como Spider-Man también refleja el crecimiento de la franquicia. Homecoming acumuló 880 millones de dólares, Far From Home alcanzó 1,130 millones y No Way Home llegó a los 1,900 millones. Ahora, Brand New Day ya suma 927 millones de dólares tras su primer fin de semana, con expectativas de superar los resultados de la entrega anterior.

Impacto en la industria cinematográfica

Aunque la nueva película era considerada una apuesta sólida para Marvel y Sony, existía incertidumbre sobre si lograría igualar el impacto comercial de No Way Home, una producción que atrajo a millones de espectadores con el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

El desempeño de Brand New Day también representa un impulso para la industria cinematográfica, en un contexto donde se había cuestionado el futuro del cine de superhéroes. El éxito de la película refuerza la idea de que las historias capaces de conectar con el público continúan siendo un factor determinante para llevar a los espectadores a las salas de cine.