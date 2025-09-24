Tylor Chase, conocido por su papel en El Manual de Ned, necesita ayuda médica urgente

Aquí está el texto de la noticia: '¿Qué le pasó?... actor de ‘El Manual de Ned’ ahora es indigente; necesita ayuda médica. A 21 años del estreno de la serie de Nickelodeon, Tylor Chase, quien interpretó a Martin Qwerly en el ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’, fue visto en situación de calle en California. Una recaudación en su favor se detuvo tras conocerse que necesita atención médica especializada. El ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’ marcó a toda una generación de fans de Nickelodeon en los años 2000. Entre sus personajes secundarios más recordados está Martin Qwerly, el alumno parlanchín que siempre aparecía junto a “Cabeza de coco”. El actor detrás de este papel, Tylor Chase, hoy enfrenta una situación complicada: fue captado en condición de indigencia en las calles de Riverside, California.

Un video de TikTok, publicado por la usuaria Lethallalli, reveló la situación actual del actor. En las imágenes se aprecia a Tylor con ropa deteriorada, barba crecida y un aspecto descuidado. Posteriormente, la misma joven compartió más detalles e inició una campaña de apoyo en redes sociales.

Con 36 años, el actor apareció en un video donde se presentó con dificultad para hablar: “Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación”. La grabación causó conmoción entre quienes lo recuerdan por su paso en televisión.

Lethallalli organizó una campaña en GoFundMe con el propósito de recolectar recursos para cubrir necesidades básicas del actor. El texto de la iniciativa señalaba que, a pesar de haber tenido éxitos en su niñez, su vida tomó un giro inesperado que lo dejó sin hogar ni apoyo estable.

LOS FANS SE SOLIDARIZAN

En cuestión de días, seguidores de la serie comenzaron a donar. La colecta alcanzó 1,207 dólares, equivalentes a poco más de 22 mil pesos mexicanos, con la intención de mejorar su situación.

Sin embargo, surgieron dudas sobre cómo utilizar los recursos. Algunos propusieron darle el dinero íntegro, otros comprarle artículos de primera necesidad o pagarle una estancia en un hotel.

LA VERSIÓN DE SU MADRE: “NECESITA MEDICACIÓN, NO DINERO”

Poco después, la joven que organizó la campaña reveló un mensaje de la presunta madre del actor. En la conversación, la mujer explicó que Tylor requiere medicación especial, pero que no es capaz de administrarla por sí mismo.

“Agradezco tu esfuerzo, pero el dinero no le beneficiaría. He intentado apoyarlo con teléfonos y artículos, pero los pierde en días. Él necesita atención médica especializada, no recursos en efectivo que no sabe manejar”, señaló la madre.

Tras estas declaraciones, las donaciones quedaron detenidas y se analizan alternativas como abrirle una cuenta bajo supervisión familiar. No obstante, la prioridad sería garantizar que reciba tratamiento médico.

¿QUIÉN ES TYLOR CHASE?

De acuerdo con IMDb, Tylor Chase nació el 6 de septiembre de 1989 en Arizona, Estados Unidos. Su debut fue precisamente en el ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’, donde interpretó a Martin Qwerly, famoso por hablar de más y ser uno de los falsificadores dentro de la trama escolar.

Después de Nickelodeon, participó en series y películas como ‘Todo el mundo odia a Chris’ y ‘Good Time Max’, pero su carrera no continuó con la misma fuerza.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL ACTOR Y LA SERIE

· El ‘Manual de Ned’ se estrenó en 2004 y concluyó en 2007 con 54 episodios.

· Martin Qwerly era conocido como “el chico que no podía dejar de hablar”.

· Tylor Chase tenía apenas 15 años cuando debutó en Nickelodeon.

· Su personaje se convirtió en uno de los favoritos entre los fans por su peculiar manera de interrumpir conversaciones.

· A 21 años de su estreno, la serie sigue teniendo un fandom activo en redes sociales.