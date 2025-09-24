Rihanna y A$AP Rocky reciben a su hija, Rocki Irish Mayers

¿Y la nueva música? Crece la familia: ya nació la bebé de Rihanna. Los fanáticos de Rihanna tendrán que esperar más tiempo para su regreso a la escena musical, luego de que este miércoles confirmó desde sus redes sociales el nacimiento de su tercera hija junto al rapero A$AP Rocky.

De acuerdo con la propia estrella, su primera niña se llama Rocki Irish Mayers y nació el pasado 13 de septiembre, aunque decidió compartir la noticia 11 días después de la llegada de su bebé.

La revelación también puso fin a los rumores sobre una presunta boda entre la intérprete de ´Diamonds´ y el rapero, ya que ambos prefirieron anunciar el verdadero motivo de su felicidad.

Riri, como la llaman sus fanáticos, se robó los titulares en la MET Gala 2025, evento en el que su pareja fue anfitrión especial.

Fue allí donde presentó públicamente su embarazo. Horas antes, había caminado por las calles de Nueva York mostrando su baby bump y, por la noche, asistió al icónico evento de moda dejando claro que sería madre nuevamente.

Hoy son tres los hijos que conforman la familia de la cantante de 38 años. El primero nació el 13 de mayo de 2022: un niño llamado RZA Athelaston Mayers. El segundo llegó en agosto de 2023, tras ser anunciado de manera sorpresiva durante el Show de Medio Tiempo del Super Bowl, y lleva por nombre Riot Rose Mayers.