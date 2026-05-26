Disney ficha a Bad Bunny para Toy Story 5: Pizza con Lentes será su personaje

Hay una parte de la audiencia que no está de acuerdo con la creciente carrera en el entretenimiento de Bad Bunny y, esta vez, el siguiente paso de Benito será hacia el público infantil, ya que Disney lo fichó para unirse a ´Toy Story 5´ con un personaje especial: ´Pizza con Lentes´.

Este martes, desde la cuenta de X de la cadena de cines Cinemark en Estados Unidos, revelaron al puertorriqueño como parte del elenco especial de la nueva aventura cinematográfica.

¿Qué personaje interpretará Bad Bunny?

Martínez Ocasio debutará en la franquicia de Pixar interpretando a un juguete tan extravagante como misterioso, descrito como una pieza clave dentro de una comunidad de juguetes olvidados que vive en una casita abandonada del jardín. El intérprete de ´Nueva Yol´ no sólo prestó su voz para la versión original, ya que trascendió que el mismo personaje, en su versión latina, también contará con su voz.

¿Cómo será la personalidad de Pizza con Lentes?

Según la prensa estadounidense, ´Pizza con Lentes´ tendrá una personalidad similar a la del artista, mezclando humor, actitud y ese aire "cool" que lo ha convertido en una figura global.

De hecho, Benito no es el único nuevo agregado al elenco, ya que el personaje de ´Tiro al Blanco´, fiel compañero de la vaquerita ´Jessie´, contará con la voz del actor inglés Alan Cumming.