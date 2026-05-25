Incidente aéreo obliga a Pedro Sola a cancelar viaje a Corea del Sur

Lo que prometía ser un viaje internacional lleno de celebridades e influencers terminó convirtiéndose en una experiencia de tensión e incertidumbre para decenas de pasajeros, entre ellos el conductor de televisión Pedro Sola, quien decidió no continuar el trayecto luego de que el avión en el que viajaba presentara una falla técnica.

El conductor, conocido por su participación en el programa de espectáculos Ventaneando, viajaba rumbo a Corea del Sur en un vuelo que también transportaba a reconocidas figuras del internet, como Wendy Guevara, cuando la aeronave tuvo que regresar de emergencia a la Ciudad de México tras detectarse un problema técnico durante el trayecto. Según reportes compartidos por pasajeros, la tripulación informó sobre una afectación en el parabrisas del avión, una situación que obligó al piloto a priorizar la seguridad y retornar al aeropuerto.

¿Cómo ocurrió el incidente?

A través de videos publicados en redes sociales, Pedro Sola relató que el momento fue desconcertante. Explicó que, aunque la aerolínea tenía previsto reorganizar el viaje y continuar más tarde con otra logística, el desgaste físico y emocional influyó en su decisión de quedarse en México. El presentador señaló que después de largas horas de vuelo, tensión y espera, ya no se sentía en condiciones de retomar el trayecto.

Detalles confirmados sobre el vuelo

Más allá del susto, Sola aprovechó para reconocer el esfuerzo de la agencia organizadora del viaje, la cual había preparado una experiencia especial para invitados y creadores de contenido. Sin embargo, reconoció que este tipo de imprevistos forman parte de la realidad de los vuelos internacionales y que, en ocasiones, lo más prudente es escuchar el propio cansancio.

El incidente generó conversación en redes sociales debido a la cantidad de personalidades que iban a bordo. Influencers y celebridades compartieron videos desde el aeropuerto y dentro de la aeronave narrando el momento en que les informaron sobre la falla, lo que rápidamente convirtió el episodio en tendencia digital. Afortunadamente, el aterrizaje se realizó sin incidentes y no se reportaron personas lesionadas.

Reflexiones tras el incidente aéreo

La experiencia dejó una reflexión clara: incluso para figuras acostumbradas a los reflectores y viajes constantes, un incidente aéreo puede cambiar por completo los planes y recordar que la seguridad siempre está por encima de cualquier itinerario.