Gerardo Oñate lanza ´El Ritual del Nahual´ en Saltillo

Lleva Gerardo Oñate el terror mexicano y la reflexión con ´El Ritual del Nahual´.

En una charla con VMÁS, el actor y guionista Gerardo Oñate habló sobre el doble reto que tuvo con la producción y filmación de la cinta ´El Ritual del Nahual´, cinta de terror mexicana que puede disfrutarse en las salas de Cinépolis en Saltillo y el resto del país.

"Muy contento y muy agradecido con la gente que la hizo posible. Porque aquí uno nomás pone un granito de arena, en el sentido de que uno se presenta y pone la cara. Pero para que eso suceda tienen que pasar muchísimas cosas. Entonces, muy contento, muy agradecido y muy orgulloso de que es un producto nacional hecho en San Luis Potosí, pero con ganas, obviamente, de llegar bien lejos", dijo el actor y guionista.

¿Cómo llega la idea para ti de ´El Ritual del Nahual´?

"Mira, ´El Ritual´ surge como un proyecto de cortometraje dentro del marco del Festival Internacional de Cine Fantástico FERATUM, que es muy conocido por el cine de género y terror. Ellos, en 2020, crearon precisamente una convocatoria para cortometrajes que pudieran producirse en Michoacán. Yo crecí en Michoacán y tenía muchas ganas de volver y contar algo, y justo tuvimos la oportunidad de hacerlo en Tlalpujahua.

"Entonces, un día, ya sabiendo que existía la convocatoria, nos sentamos a platicar sobre qué inquietudes teníamos, no quiero decir filosóficas, pero sí algo que estuviera pasando en nosotros y en México".

Reflexiones sobre la justicia en ´El Ritual del Nahual´

Gerardo relató que uno de los sentimientos más presentes al momento de pensar la idea fue el de la justicia, tras ver la noticia de un linchamiento.

"Roberto Chávez, que es también el coescritor, y yo vimos un linchamiento. Estaban las noticias por todos lados y, al principio, decíamos: ´Vale, pues entiendo esta sensación de que no hay justicia y que la gente quiere que haya justicia´. Pero, después de un rato de estar viendo el linchamiento, deja de parecer justicia y nos preguntábamos: entonces, ¿qué forma tiene la justicia? ¿La podemos nosotros definir o no? Porque finalmente los humanos no somos objetivos", dijo el entrevistado.