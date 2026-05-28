BBVA reporta fallas en su app y Línea BBVA hoy 28 de mayo

Se Cayó App BBVA? Esto Pasó con el Servicio Hoy 28 de Mayo 2026

Te decimos qué pasó con el servicio de la app de BBVA hoy, 28 de mayo de 2026.

De acuerdo con el sitio Downdetector, en las últimas 24 horas, varios usuarios han reportado fallas en el servicio de BBVA.

Del total de reportes, el 55% corresponde a la app; 17% a banca en línea y otro 17% a la banca móvil.

¿Qué reportan los usuarios sobre la app de BBVA?

Mediante redes sociales, BBVA lamentó el inconveniente y explicó que se trata de una intermitencia en la aplicación y Línea BBVA, pero que ya están trabajando para solucionarlo lo antes posible.

Acciones de BBVA ante las fallas

Sugirió a sus clientes afectados intentar las operaciones "un poco más tarde" y agradeció por la paciencia.