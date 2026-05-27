Fenómeno geotérmico sorprende a Ixtlán de los Hervores: Amuravi Ramírez

Un fenómeno geotérmico inesperado ha sorprendido a los residentes de la comunidad de El Salitre, en el municipio de Ixtlán de los Hervores. En el patio de una vivienda particular, el suelo colapsó para dar paso a una abertura de aproximadamente cuatro metros de diámetro, desde la cual brota lodo y agua a temperaturas extremas.

Amuravi Ramírez Cisneros, titular de Protección Civil Estatal, señaló que, aunque el brote presenta todas las características de un géiser —expulsión intermitente de vapor y agua hirviente—, la clasificación científica definitiva dependerá de estudios especializados.

Para garantizar la seguridad de la población, un equipo interinstitucional conformado por:

- Geólogos e investigadores de la UNAM.

- Especialistas del CENAPRED.

Ellos realizarán un monitoreo constante para analizar la presión subterránea y determinar si existen riesgos de nuevos hundimientos o explosiones de vapor en la zona urbana.

La fuerza del fenómeno cobró la vida de varios animales de granja (cerdos) que se encontraban en el predio, algunos debido al contacto directo con el agua hirviendo y otros al ser succionados por el repentino socavón. Los propietarios de la finca lograron evacuar al resto de sus pertenencias y animales antes de que las autoridades aseguraran el perímetro.

Ocurre cuando el agua se filtra a profundidades de hasta 2,000 metros, donde entra en contacto con rocas incandescentes o magma. Esto genera un efecto de "olla a presión" que dispara el líquido hacia la superficie.

Ixtlán de los Hervores es conocido mundialmente por su actividad hidrotermal. El municipio ya cuenta con un géiser turístico famoso por:

- Alcanzar alturas de hasta 30 metros.

- Mantener temperaturas constantes entre los 25 y 36 °C.

- Atraer visitantes por las propiedades medicinales atribuidas a sus lodos.

Sin embargo, la aparición de esta nueva fuente en un área residencial ha encendido las alarmas, por lo que se reitera a la población mantenerse informada exclusivamente a través de canales oficiales y respetar el cordón de seguridad establecido.