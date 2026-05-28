Backrooms: Sin Salida, la nueva película de terror de Kane Parsons

De YouTube a Hollywood... hoy se estrena Backrooms: Sin Salida, el terror entre dos mundos

El terror encontró en internet una nueva forma de expandirse y ahora dio el salto definitivo hacia Hollywood. Este jueves llega a salas Backrooms: Sin Salida, adaptación cinematográfica del fenómeno creado por el joven realizador Kane Parsons, quien convirtió una serie de videos publicados en YouTube en uno de los universos más perturbadores del horror contemporáneo.

La película, producida en Estados Unidos y distribuida en Latinoamérica por Imagem Films, aparece rodeada de una enorme expectativa entre fanáticos del género, especialmente entre quienes siguieron desde 2022 la serie original de cortos que Parsons desarrolló con apenas 17 años.

Lo que comenzó como un experimento visual terminó transformándose en una producción de gran escala protagonizada por Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve y Mark Duplass, manteniendo intacta la esencia inquietante que hizo famosa a la historia en redes sociales.

¿Qué caracteriza a Backrooms: Sin Salida?

La propuesta de Backrooms se aleja del terror clásico basado en monstruos visibles o sobresaltos constantes. Aquí el miedo nace desde otro lugar: el encierro, la repetición y la imposibilidad de escapar.

La película construye una atmósfera sofocante a partir de interminables oficinas amarillentas, pasillos estrechos, luces fluorescentes parpadeantes y habitaciones vacías que parecen no tener lógica. El resultado es un escenario que transmite ansiedad permanente y una sensación de aislamiento difícil de ignorar. "El miedo más puro aparece cuando no existe una salida", es una de las ideas que atraviesan toda la narrativa del filme.

¿Cómo se presenta el formato de la película?

La cinta mantiene el formato de found footage, recurso cinematográfico que simula grabaciones recuperadas de sucesos extraños o paranormales. Las imágenes evocan antiguas cámaras de video de finales de los años 80 y principios de los 90, reforzando el sentimiento de incomodidad y nostalgia perturbadora.