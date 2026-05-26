Comercio en CDMX reporta pérdidas por plantón de la CNTE

CDMX.- El primer día del plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro Histórico dejó 39 millones 530 mil pesos en pérdidas para el comercio establecido. Ayer integrantes de la CNTE intentaron llegar al Zócalo para acampar, pero debido a que fueron frenados por la Policía y que la Plaza de la Constitución fue protegida con vallas y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), decidieron permanecer en la Avenida 5 de Mayo. Esta situación generó el cierre de vialidades y afectaciones para locatarios del área, debido a que cayó al mínimo la presencia de clientes tanto a pie como en vehículos. "En un solo día de bloqueos las pérdidas económicas ascienden aproximadamente a 39 millones 530 mil pesos en ventas no realizadas", según estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco). El mayor daño económico ha sido para los sectores comercio, servicios y turismo, añadió el organismo. "La afectación alcanza a 3 mil 624 unidades económicas impactadas por las movilizaciones, incluyendo 788 establecimientos mercantiles legalmente establecidos en el perímetro comprendido entre Eje Central, calle 5 de Mayo y zonas circundantes", detalló la Canaco.

Impacto en la comunidad

El primer día del plantón de la CNTE dejó pérdidas significativas en el comercio de la CDMX. La Cámara Nacional de Comercio reportó que las afectaciones se concentraron principalmente en el Centro Histórico, donde los negocios sufrieron una drástica disminución en la afluencia de clientes. La situación se agrava con el cierre de vialidades, lo que limita el acceso a los comercios.

Detalles confirmados

La Canaco estimó que las pérdidas económicas alcanzan los 39.5 millones de pesos en un solo día. Este impacto afecta a 3,624 unidades económicas, lo que representa un golpe considerable para el sector comercio, servicios y turismo en la capital. La situación podría empeorar si las movilizaciones continúan en los próximos días.

Acciones de la autoridad

La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó medidas para proteger la Plaza de la Constitución, lo que llevó a los integrantes de la CNTE a reubicarse en la Avenida 5 de Mayo. Esta decisión ha generado un ambiente de tensión en la zona, afectando tanto a los manifestantes como a los comerciantes locales. Las autoridades están monitoreando la situación para evitar mayores conflictos.