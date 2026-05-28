NASA anuncia tripulación de Artemis III: detalles de la misión lunar

El 9 de junio se anunciará a la tripulación de Artemis III, la próxima misión de la NASA. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) reveló que ya prepara su misión Artemis III y donde el próximo 9 de junio se anunciará a su tripulación.

Esto en una conferencia de prensa de la NASA desde el Centro Espacial Johnson de la agencia en Houston, Texas en Estados Unidos.

La NASA prepara lanzamiento de Artemis III con cuatro astronautas

La NASA ya prepara la segunda misión tripulada del programa Artemis, con Artemis III lanzamiento el cual se tiene programado para mitades de 2027 o principios de 2028. A lo que será el próximo 9 de junio cuando la NASA presente más detalles para la misión Artemis III, pero lo más importante a los astronautas asignados al vuelo de prueba.

Misma tripulación que viajarán desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida a bordo de la nave espacial Orion, mediante el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial). Entre los detalles que se saben hasta ahora de la misión Artemis III de la NASA es que esta tiene objetivo el probar las capacidades críticas de encuentro y acoplamiento entre Orión y los sistemas comerciales de aterrizaje humano necesarios para llevar astronautas a la superficie lunar.

Presentación de tripulación de Artemis III: dónde ver y a qué hora el 9 de junio

La presentación de la tripulación de Artemis III de la NASA del 9 de junio será en punto de las 9:00 de la mañana, hora de la CDMX. Y tendrá transmisión en vivo en la plataforma oficial de la NASA+, en el canal de YouTube de la agencia y en sus redes sociales.