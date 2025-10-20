Britney Spears sufre daño cerebral durante tutela familiar

´Sufrí daño cerebral´: revela Britney Spears más detalles graves durante la tutela que padeció

Las revelaciones dolorosas y el drama frente al público parecen no tener fin para Britney Spears. Y es que la cantante dio a conocer más detalles de la oscura época que vivió durante los 13 años bajo tutela de su familia.

Según Spears, padeció un "daño cerebral" hace tiempo debido a una experiencia traumática durante esa etapa, cuando un guardaespaldas la vigiló durante cuatro meses consecutivos.

"Tuve una experiencia traumática, como algunos de ustedes saben, al final de mi libro, donde durante cuatro meses perdí mi privacidad y me obligaron ilegalmente a no usar mis pies ni mi cuerpo para ir a ningún lado. Para una persona como yo, que entiende que lo sagrado es la velocidad de Dios, hizo más que dañar mi cuerpo", escribió la intérprete.

Spears comparó sus vivencias con la trama de la película de Disney Maléfica (2014), protagonizada por Angelina Jolie, quien interpreta a una poderosa hada despojada de sus alas.

"Créanme, hay muchas cosas que no compartí en mi libro y aún hay cosas que, en este preciso momento, he mantenido ocultas porque es increíblemente doloroso y triste".

Britney Spears, cantante.

"Siento como si me hubieran quitado las alas y hubiera sufrido daño cerebral hace mucho tiempo. Por supuesto, he superado ese momento problemático de mi vida y tengo suerte de estar viva", señaló ante sus millones de seguidores.

Esta nueva ola de revelaciones surge mientras Kevin Federline, su ex esposo, promueve su libro de memorias, en el que comparte supuestas experiencias personales y controversiales sobre su vida con Spears.

"Siento la lógica y la plenitud general en mi cuerpo, ya que una de ellas fue asesinada y destruida por completo. No pude bailar ni moverme durante cinco meses. En fin, sé que mis publicaciones y mis bailes parecen tontos, pero me hicieron recordar cómo volar", agregó.