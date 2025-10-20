Carolina Ross es la primera eliminada de La Granja VIP 2025

¿Quién fue la primera eliminada de La Granja VIP? La salida de esta celebridad sorprendió a todos.

La primera Gala de Eliminación de La Granja VIP 2025, el nuevo reality show de TV Azteca, se llevó a cabo este domingo, marcando el cierre de una intensa semana de actividades en la que los 16 participantes enfrentaron los retos del campo y la convivencia bajo el mismo techo.

En esta primera ronda, tres granjeros fueron nominados: Tania González "La Bea", César Doroteo (Teo) y Carolina Ross.

Durante la semana, los concursantes desempeñaron distintos roles dentro de la granja: granjeros, peones y capataz, mientras realizaban tareas agropecuarias y dinámicas que pusieron a prueba su resistencia, trabajo en equipo y habilidades de liderazgo.

Al final, fue el público quien tuvo la última palabra a través de sus votos, determinando al primer eliminado de la temporada. CAROLINA ROSS SE CONVIERTE EN LA PRIMERA ELIMINADA DEL REALITY ´LA GRANJA VIP´

Tras el conteo de votos, Carolina Ross fue la participante que tuvo que abandonar la competencia, convirtiéndose en la primera eliminada del reality. La salida de la cantante sinaloense sorprendió a varios de sus compañeros, quienes destacaron su entrega y actitud durante su estancia en la granja.

Antes de salir de La Granja VIP, Carolina tuvo la oportunidad de dejar una última marca en el juego: la elección del próximo nominado de la semana.

Según las reglas del programa, la participante escribió el nombre de la persona elegida en un sobre cerrado que se revelará el 20 de octubre, durante la próxima gala dominical.