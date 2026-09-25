Más de 800 fans de Carín León demandan por concierto cancelado en Las Vegas

¡Van contra Carín León! Ya van 800 fans de Las Vegas interesados en demanda colectiva por concierto cancelado

Más de 800 seguidores ya llenaron formularios para acreditar sus gastos, mientras un grupo de 1,700 afectados busca asesoría para emprender acciones legales.

Aún no terminan las consecuencias para Carín León luego de que no llegara a dar el concierto en The Sphere de Las Vegas. A una semana de que comenzara el movimiento de los fanáticos para tomar acciones legales, ya son más de 800 los seguidores que completaron el formulario oficial para una eventual demanda colectiva. El grupo reclama los gastos que realizaron con motivo del espectáculo que estaba programado para el pasado 10 de septiembre y que finalmente fue reprogramado para 2027.

¿Qué motivó la demanda colectiva?

Durante el programa "Sale el Sol", Joanna Vega-Biestro presentó el caso de los fanáticos que buscan organizarse para iniciar una acción legal contra el cantante y explicó que la iniciativa surgió después de que varios asistentes manifestaran su molestia por los gastos de vuelos, hoteles y otros servicios que contrataron para acudir al concierto. La periodista entrevistó a Mariela Ruye, quien encabeza la iniciativa y se ha encargado de contactar a los seguidores afectados. La organizadora explicó que, hasta el momento, cuentan con 1,700 personas dentro de un grupo de WhatsApp y 845 formularios llenados, aunque aclaró que todavía falta revisar la documentación de cada persona antes de determinar quiénes podrían formar parte del eventual proceso legal.

Detalles sobre la situación actual

"Pues ahorita llevamos 1,700 miembros en el grupo de WhatsApp y formularios rellenados, 845. Estamos de acuerdo que, a pesar de los formularios rellenados, todavía, después de que prosiga esto, se va a tener que hacer como una rectificación de que todas las personas que hayan rellenado su formulario también tengan los documentos que se requieren para iniciar el proceso legal."