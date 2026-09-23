Joy Huerta, cofundadora de Jesse & Joy, celebra 21 años de carrera

¿Quién es Joy Huerta? Cantante mexicana

Conoce a Joy Huerta, cantante y cofundadora de Jesse & Joy, dúo que sobresale en la escena musical.

Joy Huerta, vocalista de Jesse & Joy, soñaba con convertirse en veterinaria antes de adentrarse de lleno en la industria musical.

Al igual que su hermano mayor, Jesse Huerta, usó los instrumentos musicales que le prestaban en la iglesia por ser parte del coro para perfeccionarse en esta disciplina.

Influenciada por la música de Aretha Franklin, James Taylor, Carole King y Pedro Infante, comenzó a componer a los 15 años. Hoy tiene 21 años de carrera. A continuación te compartimos más datos sobre ella:

¿Quién es Joy Huerta? Cantante mexicana

Tirzah Joy Huerta Uecke es el nombre completo de Joy Huerta, quien se dio a conocer en la industria musical con Jesse & Joy, dúo que cofundó con su hermano mayor, Jesse Huerta, de 43 años.