La Casa de los Famosos: Mariana Ochoa y la nueva nominación

La Casa de los Famosos México 2026... Los habitantes nominados de la última gala de nominación

Llega una semana más con un ambiente totalmente distinto y el espíritu competitivo está a flor de piel. Es la novena nominación de La Casa de los Famosos, la recta final del reality show de Televisa, pero llega una semana más con un ambiente totalmente distinto y el espíritu competitivo está a flor de piel. Cabe destacar que Mariana Ochoa se convirtió en la primera finalista de La Casa, pero la Jefa les brindó un empujón a los habitantes con un consejo del exterior para realizar la nominación de esta noche.

¿Cómo será la nominación?

La Jefa hizo lo que nunca: los habitantes podrán hacer complot entre equipos, es decir, se podrán poner de acuerdo para repartir los votos.

Luego de que se les diera esa decisión, Ese Pérez, Gema Garoa y Karina Torres corrieron a una segunda sala para ponerse de acuerdo y repartir los puntos.

En la sala principal se quedaron Yahir Parra, Ernesto Laguardia, Brianda Deyanara, Memo Schutz y Mariana Ochoa.

Aunque la Jefa les tuvo una sorpresa, ya que los votos serán positivos, por lo que los 3, 2 y 1 punto que se le asignará a los habitantes será para aquellas personas que deseen pasar a la final.