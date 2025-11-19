Christian Nodal se presenta en Reclusorio Oriente para evitar orden de aprehensión

Christian Nodal se presentó en el Reclusorio Oriente de la CDMX en medio de caos

Christian Nodal evitó que se girara una orden de aprehensión en su contra al presentarse este 18 de noviembre en la Sala de Audiencias Cuatro del Centro de Justicia Penal Federal, ubicada junto al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en la Ciudad de México.

El cantante acudió acompañado de sus padres, Jesús Jaime González y Silvia Cristina Nodal Jiménez, para atender el proceso que enfrenta junto con ellos por presunta falsificación de documentos.

¿De qué se le acusa a Nodal y su familia?

Esta comparecencia fue solicitada después de que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciara, el pasado 14 de septiembre, una investigación contra el artista y sus padres por la supuesta alteración de certificaciones notariales. Universal Music acusa que las rúbricas del notario público Luis Fernando Ruibal Coker, presentes en 32 contratos entregados por la familia Nodal, no coinciden con su firma auténtica. La compañía sostiene que los padres del cantante, entonces sus representantes legales, habrían falsificado dichos contratos para obtener los derechos de varias de sus composiciones.

Durante su llegada al recinto, el intérprete de "No te contaron mal" ignoró a los medios que lo esperaban afuera. Al intentar avanzar sin dar declaraciones, los reporteros lo siguieron, por lo que su equipo de seguridad formó un cerco para permitirle avanzar hasta los juzgados.