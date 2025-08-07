Instagram activa función de reposteo para publicaciones y Reels

Ciudad de México — Instagram ha activado una nueva función que permite repostear publicaciones y Reels públicos, un cambio notable que recuerda a la dinámica de "retweet" en otras redes sociales. A partir del 7 de agosto de 2025, los usuarios pueden compartir contenido directamente en su propio perfil, lo que aparece tanto en el feed de sus seguidores como en una pestaña exclusiva de "Reposts" dentro del perfil .

¿Qué implica esta función?

Los reposts permiten incluir comentarios personales al contenido, y se reconoce automáticamente al creador original.

Los usuarios con cuentas privadas no son afectados, ya que sus publicaciones no pueden ser repostedas.

Reacciones y consideraciones

La novedad ha generado críticas por su parecido con funciones ya existentes en otras plataformas como X, TikTok o Snapchat. Aun así, Meta resalta que esta herramienta brinda mayor visibilidad y alcance tanto para creadores como para marcas, al facilitar que otros compartan su contenido manteniendo el crédito.

¿Cómo evitar que tus publicaciones sean repostedas?

Instagram ha previsto que los usuarios mantengan control sobre su contenido. Si prefieres limitar la opción de reposteo, sigue estos pasos:

En iPhone o Android:

Abre la app de Instagram y ve a tu perfil.

Toca el menú (icono de tres líneas) en la esquina superior derecha.

Selecciona "Compartir", dentro de la sección "Cómo pueden interactuar contigo los demás".

Desactiva la opción "Permitir republicaciones".

Cabe mencionar que si tu cuenta es privada, la función de reposteo ya está desactivada por defecto.