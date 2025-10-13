Profanación en el Vaticano: un hombre orina sobre el altar de San Pedro durante la misa

Un acto considerado como una grave profanación sacudió este lunes a la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Durante la celebración de la Santa Misa, un hombre no identificado subió al Altar de la Confesión —el mismo desde donde el Papa celebra habitualmente los oficios litúrgicos— y orinó frente a decenas de asistentes, en uno de los incidentes más polémicos registrados recientemente en este recinto sagrado.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:00 a.m., cuando cientos de turistas y fieles presentes fueron testigos de cómo el sujeto accedió a los escalones del altar, se bajó los pantalones sin decir una palabra, y realizó el acto de profanación. Según testigos citados por medios italianos como Corriere della Sera, al ser escoltado por la seguridad del Vaticano, el hombre incluso mostró sus glúteos al público al subirse los pantalones, intensificando aún más la indignación del momento.

Aunque fue retirado con rapidez por el personal de seguridad, hasta ahora no hay información oficial sobre su identidad ni si ha sido formalmente arrestado o acusado. La Oficina de Prensa de la Santa Sede no ha emitido un comunicado al respecto, pero fuentes cercanas aseguran que el Papa León XIV quedó "conmocionado" al conocer lo sucedido.

Este lamentable episodio se suma a otros incidentes recientes en la basílica. En febrero de este mismo año, un individuo derribó varios candelabros tras irrumpir en el altar, y en junio de 2023, un ciudadano polaco apareció completamente desnudo con mensajes escritos en su espalda relacionados con el conflicto en Ucrania. Tras ese evento, el Vaticano llevó a cabo un rito penitencial para purificar el altar.

La Basílica de San Pedro es uno de los templos más sagrados del cristianismo y un símbolo del catolicismo mundial. Su alta visibilidad también la ha convertido en escenario de actos de protesta y comportamientos ofensivos que desafían el respeto al espacio religioso.