Belinda recibe respaldo de Michelle Vieth y Ley Olimpia ante acusaciones de Lupillo Rivera

Michelle Vieth ofrece apoyo a Belinda con la Ley Olimpia en su caso contra Lupillo Rivera

Michelle Vieth le recordó a Belinda que la Ley Olimpia la respalda en el caso con Lupillo Rivera. Michelle Vieth, de 45 años de edad, aconsejó a Belinda sobre usar la Ley Olimpia en su caso contra Lupillo Rivera.

Belinda acusó a Lupillo Rivera de violencia digital y mediática, por lo que el cantante ya no podrá hablar de la cantante.

Michelle Vieth le ofrece apoyo a Belinda con la Ley Olimpia

Durante un encuentro con los medios, Michelle Vieth fue cuestionada sobre qué le recomendaría a Belinda, luego de que Lupillo Rivera asegurara tener fotos 'comprometedoras' de ella. 'Las cosas deben ser conseguidas, hoy en día ya hay leyes que protegen y yo tengo la certeza de que Belinda va a estar protegida, les estoy hablando de la Ley Olimpia', dijo Michelle Vieth.

Michelle Vieth fue víctima de la filtración de un video íntimo a inicios del 2000, caso por el que sigue exigiendo justicia. Es por eso que la actriz conoce a la activista Olimpia Coral Melo, quien propuso la Ley Olimpia y condena la difusión de material íntimo o violencia digital. 'Estos temas son muy delicados y justo hoy en día ya existe una ley que nos protege como mujeres, como seres humanos igualmente, porque no es únicamente para las mujeres, estoy hablando de la Ley Olimpia', afirmó Michelle Vieth.

Michelle Vieth considera incorrecto que una persona divulgue información privada y se aproveche de que hubo una relación para violentar a otra.