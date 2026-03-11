Fátima Bosh reafirma su triunfo en Miss Universo 2025 en Harvard

Fátima Bosh se defiende de pregunta incómoda en Harvard sobre su victoria en Miss Universo

La Miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosh, sostuvo una convivencia con los estudiantes de la Universidad de Harvard. Además de los elogios, aplausos y sonrisas que recibió, fue cuestionada por la polémica que rodeó su victoria en el certamen de belleza. Defendió su decisión de mantener el título al afirmar que no renunciará 'porque yo trabajé duro por esa corona y por eso gané yo'.

Fue una mujer psicóloga organizacional la que comenzó cuestionando la legitimidad del resultado del certamen por presuntos nexos. Luego de que el presidente de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, sea mexicano y esté prófugo tras ser acusado de corrupción y tráfico de huachicol, así como por tener contratos pasados con Petróleos Mexicanos (Pemex), donde trabaja el padre de Bosh. 'Es de conocimiento público que el dueño de Miss Universo (...) dijo que tenía el 70 % de decisión de quién ganaba la corona y seis de los ocho jueces dijeron que no votaron por ti', comenzó la mujer. Después señaló que debido a que seis de los ocho jueces no votaron por Fátima, '¿por qué decides quedarte con esa corona en vez de regresarla?'

'El mundo puede decir muchas cosas. Pero pues la verdad es una, ¿no?', afirmó antes de reiterar su postura de no abandonar la corona.

Ante el cuestionamiento de una posible renuncia, la tabasqueña respondió diciendo que ella había trabajado para ganarla y que más allá de las mentiras que se repitieran una y otra vez para que se creyeran como verdad, en estos cuatro meses tras haber ganado, ha demostrado con trabajo por qué fue la ganadora.

'Claro que no voy a renunciar porque yo trabajé duro por esa corona y por eso gané yo, y creo que he demostrado estos cuatro meses que he estado al frente que he estado haciendo cosas que nunca antes en la historia se habían hecho, como quitarte los tacones y meterte a una comunidad y llevar medicinas a una comunidad donde nadie quería ir porque solo querían estar en tacones y saludar.'