Misterio en la Copa del Mundo 2026: ¿Vida extraterrestre en los estadios?

El silbatazo inicial de la Copa del Mundo 2026 no solo encendió la pasión por el fútbol, sino también una auténtica fiebre de misterio en las plataformas digitales.

En los últimos días, una intrigante hipótesis ha cobrado fuerza entre los internautas: la posibilidad de que el torneo sea el escenario del primer avistamiento oficial de vida extraterrestre.

Esta especulación cobró un nuevo impulso tras combinarse una famosa profecía europea con los pronósticos de una conocida vidente sudamericana, apuntando directamente a los estadios mexicanos.

El origen de la conversación se remonta a una supuesta predicción de la mística búlgara Baba Vanga, a quien se le adjudica haber vislumbrado que la humanidad registraría su primer contacto alienígena en el marco de una masiva justa deportiva durante el año 2026.

La frase viral: "Una luminaria inédita en el firmamento se manifestará en medio de una gran celebración" es el texto que ha inundado los muros de millones de usuarios.

No obstante, las alarmas de los verificadores de datos ya se han encendido. No existe ningún documento histórico ni registro fidedigno que demuestre que la vidente balcánica haya expresado tal profecía antes de morir, por lo que todo apunta a que se trata de un mito urbano de internet que creció como bola de nieve gracias al algoritmo.

A pesar de la falta de sustento histórico de la profecía europea, el tema adquirió una enorme relevancia en la televisión chilena. Durante su participación en el espacio La Hora de Jugar (emitido por la cadena Mega), la tarotista Latife Soto reavivó la polémica al lanzar su propio augurio sobre el torneo.

Soto fue tajante al asegurar que un fenómeno anómalo irrumpirá en plena transmisión global:

El anuncio: La mentalista afirmó que un objeto volador no identificado (OVNI) se dejará ver ante los ojos de millones de espectadores que sintonicen los partidos. "Mucha gente lo va a ver con sus propios ojitos a través del televisor. Va a ser bien fuerte", sentenció de forma cruda.

La ubicación: Aunque no dio un día exacto ni especificó el partido, la astróloga detalló que el avistamiento ocurrirá exclusivamente en los cielos de territorio mexicano, país que comparte la localía del certamen junto a Estados Unidos y Canadá.

Hasta el momento, estas afirmaciones permanecen estrictamente en el terreno de las suposiciones y la cultura popular de internet, careciendo por completo de cualquier base científica o lógica. Sin embargo, para los fanáticos del fútbol y los entusiastas de la ufología, la idea de ver "algo más" en el cielo de los estadios mexicanos ya se convirtió en el ingrediente más exótico e impredecible de esta Copa del Mundo.