Alejandro Fernández interpreta el Himno Nacional en el Mundial 2026

La participación de Alejandro Fernández en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 estuvo marcada por la emoción, los reflectores y también por una controversia que lo acompañó durante semanas. El cantante mexicano fue elegido para interpretar el Himno Nacional Mexicano ante miles de aficionados reunidos en el Estadio Ciudad de México, en un momento que rápidamente se convirtió en tendencia.

La actuación de El Potrillo recibió una fuerte ovación del público, pero en redes sociales muchos usuarios también recordaron una imagen que había causado revuelo días antes: una fotografía donde se observaba al artista con la lengua de un tono verde mientras se encontraba sobre el escenario.

La imagen había abierto una ola de comentarios y teorías en plataformas digitales. Algunos usuarios especularon sobre posibles problemas de salud, mientras que otros hicieron bromas relacionadas con la higiene del cantante. La situación llegó incluso a convertirse en uno de los temas más comentados alrededor del artista.

Controversia en redes sociales

El origen del video se remonta a finales de mayo, durante una presentación de su gira De rey a rey. En la grabación, de aproximadamente un minuto, Fernández aparece interpretando una nota prolongada con la boca abierta, momento en el que la cámara captó la parte posterior de su lengua con una tonalidad verde clara.

Entre los comentarios que circularon se encontraba la frase: "Normalicemos lavarnos la lengua antes de salir al escenario", una reacción que reflejó cómo una imagen fuera de contexto puede generar interpretaciones inesperadas.