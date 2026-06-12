Meta sufre caída de servicios en Facebook e Instagram a nivel global

MENLO PARK, California — Las redes sociales Instagram y Facebook, ambas propiedad del conglomerado tecnológico Meta, registraron este viernes una caída masiva en sus servicios a nivel mundial, dejando a millones de usuarios imposibilitados para acceder a sus cuentas, actualizar sus perfiles o enviar mensajes.

La interrupción del servicio comenzó a ser notificada de forma simultánea en múltiples países a través de portales especializados en el monitoreo de fallas digitales de internet, así como en otras plataformas de comunicación que continuaron operando con normalidad.

Problemas en Facebook e Instagram

De acuerdo con los reportes e incidencias compartidas por las comunidades digitales afectadas, los principales problemas técnicos se centraron en la imposibilidad de cargar el inicio o sección de noticias (feed), errores persistentes al intentar iniciar sesión y fallas absolutas al momento de querer publicar contenido audiovisual o de texto.

Tanto las versiones para aplicaciones móviles en sistemas operativos iOS y Android, como los accesos a través de navegadores web de escritorio, mostraron pantallas de error de conexión de manera intermitente, lo que provocó una saturación de reportes procedentes de regiones de América, Europa y Asia.

Meta bajo escrutinio por la interrupción global

Hasta el momento de la emisión de este reporte, la compañía Meta no ha compartido un comunicado oficial detallando las causas técnicas específicas que originaron el colapso de la infraestructura de sus servidores informáticos a escala global, ni ha establecido un tiempo estimado para el restablecimiento completo y estable de sus sistemas digitales.

Ante la falta de funcionalidad de Instagram y Facebook, millones de personas y cuentas corporativas han tenido que migrar de forma temporal hacia otras redes alternativas de mensajería y microblogueo para mantenerse comunicados e informarse sobre el estatus de la avería, convirtiendo la desconexión tecnológica en una de las principales tendencias informativas de la jornada a nivel internacional.