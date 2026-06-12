WhatsApp Web presenta fallas masivas en Menlo Park

MENLO PARK, California — La plataforma de mensajería instantánea WhatsApp Web registró fallas masivas en sus servicios a nivel mundial este viernes 12 de junio, sumándose a las interrupciones técnicas que afectaron previamente a otras aplicaciones del conglomerado tecnológico Meta durante la misma jornada.

Los problemas de conectividad en la versión para navegadores de escritorio comenzaron a ser notificados de forma simultánea por miles de usuarios a través de portales especializados en el monitoreo de incidencias en internet y redes sociales alternativas de microblogueo.

Impacto de las fallas en la comunicación personal y laboral

Usuarios reportan errores de conexión en WhatsApp Web este viernes. De acuerdo con las quejas y reportes compartidos por las comunidades digitales afectadas, las principales complicaciones técnicas en WhatsApp Web se centraron en la imposibilidad de sincronizar los códigos QR de acceso, fallas persistentes al intentar enviar o recibir mensajes de texto y archivos multimedia, y la desconexión total del servidor con la leyenda "conectando" de manera indefinida.

El fallo técnico afectó de forma directa el desarrollo de actividades laborales, comerciales y de comunicación personal de millones de personas que dependen de la extensión para computadoras de esta aplicación de mensajería instantánea en diversas regiones del mundo.

Detalles sobre las interrupciones en plataformas de Meta

La caída del servicio de WhatsApp Web ocurre apenas unas horas después de que se reportara el colapso a nivel global de las redes sociales Instagram y Facebook, las cuales también forman parte de la infraestructura digital de la compañía Meta, dirigida por Mark Zuckerberg.

Hasta el momento, los portavoces y el equipo de soporte técnico de Meta no han emitido una postura oficial detallando la raíz técnica de la avería en los servidores que alojan el sistema de WhatsApp Web, ni han especificado una hora estimada para el restablecimiento completo y estable de la plataforma de comunicación. Las interrupciones en cadena han colocado al consorcio tecnológico bajo el escrutinio público internacional debido al impacto en la conectividad global este viernes.

Reacciones de los usuarios ante los problemas de WhatsApp Web

Las redes sociales se han llenado de comentarios de usuarios frustrados que dependen de WhatsApp Web para sus actividades diarias. Muchos han expresado su preocupación por la falta de información oficial y la duración de las interrupciones, lo que ha generado un clima de incertidumbre sobre la confiabilidad de los servicios de Meta.