MrBeast rompe récord: 500 millones de suscriptores en YouTube

El universo digital tiene un rey indiscutible. Jimmy Donaldson, conocido globalmente como MrBeast, ha vuelto a romper todos los récords posibles al convertirse en la primera persona en la historia en superar los 500 millones de suscriptores en su canal principal de YouTube.

Para conmemorar este logro sin precedentes (medio billón de seguidores concentrados en una sola cuenta), el director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, le otorgó un inédito y masivo Botón de Play personalizado.

Al igual que hizo al cruzar marcas anteriores, MrBeast realizó una transmisión en vivo para monitorear el contador en tiempo real. Más de 600,000 personas en simultáneo sintonizaron el directo para presenciar el momento exacto del récord.

Fieles a la costumbre de la comunidad, los fanáticos no dudaron en jugarle una broma pesada al creador: cuando el contador marcaba 499,999,999, miles de usuarios comenzaron a desuscribirse masivamente para retrasar el festejo, provocando las risas y la desesperación cómica de Donaldson antes de dar el salto definitivo al medio billón.

A través de las redes sociales oficiales, Neal Mohan, CEO de la plataforma de Google, felicitó personalmente al creador de contenido y compartió imágenes del galardón de colección:

"Felicidades MrBeast por hacer historia como el primer creador en llegar a los 500 millones de suscriptores en YouTube. Este logro es un testimonio de lo que es posible cuando un creador tiene la libertad de seguir su creatividad y ser auténtico", expresó Mohan.

Tras conseguir el récord, un conmovido MrBeast reflexionó sobre sus orígenes ante sus seguidores, recordando la crisis financiera familiar de 2008:

Inicios sin recursos: "Estadísticamente yo no debería tener medio billón de suscriptores. No crecí con mucho, mis padres estaban en el ejército y terminamos en la bancarrota. Cuando inicié este canal, ni siquiera podía pagar por equipo de calidad".

Motivación intacta: Lejos de conformarse, el filántropo y empresario aseguró que este hito solo le da más energía: "Aquí es donde mucha gente se volvería perezosa, pero yo estoy más motivado y determinado que nunca. Todo lo que quiero en la vida es contar grandes historias".

Con producciones multimillonarias que asemejan superproducciones de Hollywood, colaboraciones con estrellas de la talla de Cristiano Ronaldo y negocios globales como su marca de chocolates Feastables, MrBeast consolida una distancia prácticamente inalcanzable para cualquier otro competidor en la historia del entretenimiento moderno.