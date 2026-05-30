Sofía Vergara producirá serie basada en Amores Perros

Producirá Sofía Vergara una serie basada en la película mexicana ´Amores Perros´. La moda de la nostalgia sigue vigente en la música, el cine y el streaming, y este viernes se confirmó, a través de Deadline, que la colombiana Sofía Vergara, mediante su casa productora, realizará una adaptación de la cinta mexicana ´Amores Perros´, basada en material original de Guillermo Arriaga, en formato de serie.

Aunque aún no hay detalles sobre la plataforma en la que se estrenará el proyecto de origen latino, se informó que la historia estará basada en el guion ´Perro Blanco, Perro Negro´, escrito por Guillermo Arriaga y utilizado como base para ´Amores Perros´, película protagonizada por Gael García Bernal en el año 2000.

Esta sería una nueva producción de gran escala para Vergara, quien previamente produjo la nominada al Globo de Oro ´Griselda´, serie que formó parte del catálogo de Netflix y retomó la historia de una de las narcotraficantes colombianas más conocidas.

¿De qué se tratará la serie de Amores Perros?

Trascendió que AF Films adquirió los derechos del texto y trabaja el proyecto junto con LatinWe, compañía fundada por Sofía Vergara y Luis Balaguer.

La serie no será una adaptación directa de la película estrenada por Alejandro González Iñárritu en 2000. Deadline dio a conocer que el acuerdo corresponde al material original de Arriaga; a partir de éste se desarrollará la nueva producción.

Además, se informó que Arriaga participará como asesor creativo, mientras que Frank Ariza, fundador de AF Films, fungirá como productor. El escritor ayudará a definir el rumbo narrativo, los personajes y la continuidad temática de la serie.