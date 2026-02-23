La música que no se detiene: cuando cantantes mexicanos mencionan a El Mencho y al CJNG

En las últimas décadas, el fenómeno del narcocorrido ha reconfigurado parte de la música regional mexicana y urbana. Más allá de simples letras, estos temas se han convertido en un espejo de la realidad social, política y hasta de las controversias que rodean al crimen organizado. Y recientemente, con la caída y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder histórico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) —un hecho que marcó a México y que dominó las noticias nacionales y mundiales— las menciones a su figura en la música volvieron a colocarse en el centro del debate.

Los narcocorridos como crónica de la realidad social en México

¿Por qué los artistas hablan del CJNG y de El Mencho? Para entender este fenómeno hay que recordar que el narcocorrido nació como una forma de crónica musical: relatos de hechos, personajes y conflictos del norte y occidente de México. Aunque muchos defienden la libertad de expresión, otros critican que ciertas canciones glorifiquen violencia o exalten personajes del crimen.

A continuación, te presentamos los 6 artistas más conocidos por mencionar estas figuras —y qué significado tienen esas canciones en el contexto actual:

1. Peso Pluma

Una de las voces más influyentes del corridos tumbados en la última década. En sus primeros años, temas como "El 08" o "Su Casa" incluyen alusiones directas al CJNG o figuras como el ahijado de El Mencho, aunque con el tiempo se ha diversificado hacia otros relatos dentro del género.

2. Natanael Cano

Este artista ha construido parte de su reputación entre colaboraciones y letras que mencionan "las cuatro letras" (refiriéndose al CJNG) en temas como "Proyecto X" o "Lou Lou", mezclando sonidos urbanos con el corrido tradicional.

3. Fuerza Regida

El grupo ha llevado el nombre del CJNG directamente al título de una canción: "CJNG", un tema lleno de referencias al cartel. Más allá del ritmo, la letra pone al cartel como protagonista, lo que ha generado tanto críticas como debates sobre su impacto cultural.

4. Luis R. Conriquez

Con temas como "GTA" y "Martes 13", Conriquez ha tejido en sus letras alusiones a "El M" y la estructura del CJNG, haciendo uso de referencias reconocibles para quienes siguen el género.

5. Los Alegres del Barranco

Sin duda, uno de los casos más polémicos. Con canciones como "El del palenque", "Soy Mencho" y "El doble R", han elevado la figura del capo en sus letras —incluso alcanzando el número uno en listas internacionales y provocando investigaciones por supuesta apología del delito durante conciertos en Jalisco.

6. Gerardo Ortiz

Su corrido "El M" es un tributo directo a El Mencho y a la "Nueva Generación", fusionando la narrativa tradicional con las estructuras del narcocorrido moderno.

Artistas que mencionan a El Mencho y su significado actual

¿Qué dice la sociedad de estas canciones? Para muchos expertos, estas letras no solo relatan hechos, sino que ayudan a construir una mitología alrededor de figuras criminales. Algunas son vistas como simples expresiones culturales, mientras que otras generan alarma por su nivel de detalle o tono aparentemente celebratorio. En algunos casos, artistas han enfrentado consecuencias públicas, incluyendo cancelación de visas para presentarse en el extranjero o investigaciones oficiales.

Además, la relevancia de estas menciones crece especialmente tras eventos recientes que han marcado al país. La caída de El Mencho, reportada ampliamente este año, ha colocado nuevamente su nombre en los ojos del público —no solo por su impacto en la seguridad nacional, sino por cómo se reinterpretan sus relatos en la música popular.

Los narcocorridos que mencionan al CJNG y a El Mencho representan una intersección compleja entre arte, realidad social, historia reciente y polémica pública. Algunos los ven como crónicas del México profundo, otros como mitos que pueden "romantizar" una violencia que aún duele en comunidades enteras. Lo cierto es que, amor u odio, la música sigue siendo un canal poderoso para narrar las historias de nuestro tiempo.