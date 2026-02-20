Contactanos
Adiós a una estrella: La valiente vida y despedida de Eric Dane

Eric Dane, conocido por su papel como Dr. Mark Sloan, dejó una huella imborrable en la televisión.

Por Staff / La Voz - 20 febrero, 2026 - 09:16 a.m.
El mundo del entretenimiento está de luto tras la confirmación de la muerte del actor Eric Dane, famoso por su papel del Dr. Mark "McSteamy" Sloan en Grey´s Anatomy y también recordado por su actuación en Euphoria. Dane falleció el 19 de febrero de 2026 a los 53 años, menos de un año después de hacer público que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva y fatal.

Un actor con múltiples facetas

Nacido el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, Dane inició su carrera en la televisión con papeles menores antes de convertirse en una figura de culto en Grey´s Anatomy desde 2006. Su personaje como el atractivo y carismático cirujano Dr. Mark Sloan lo convirtió en uno de los favoritos del público y le valió una notoriedad mundial.

Además de Grey´s Anatomy, Dane continuó expandiendo su carrera con papeles importantes en series como Euphoria, donde interpretó a Cal Jacobs, el padre de uno de los personajes principales, y participó también en otras producciones de televisión y cine.

La dura batalla contra la ELA

En abril de 2025, Eric Dane sorprendió a sus seguidores al anunciar que había sido diagnosticado con ELA (esclerosis lateral amiotrófica), una enfermedad que deteriora progresivamente las neuronas motoras y que no tiene cura conocida. La noticia conmovió profundamente a fans y compañeros, y a partir de entonces se convirtió en una voz activa para concienciar sobre esta condición.

La ELA afecta funciones básicas como caminar, hablar, tragar e incluso respirar, y los pacientes suelen enfrentar una progresión acelerada de los síntomas. Durante los últimos meses de su vida, Dane fue visto en silla de ruedas y con claras dificultades para el habla, aunque nunca perdió la fuerza emocional ni el cariño por quienes lo apoyaron.

Familia, legado y solidaridad

La familia del actor emitió un comunicado señalando que Dane pasó sus últimos días rodeado de sus seres queridos —su esposa, Rebecca Gayheart, y sus dos hijas, Billie y Georgia—, quienes fueron su pilar durante toda la enfermedad.

Además de su carrera artística, Dane se distinguió por utilizar su experiencia para impulsar la concienciación sobre la ELA, participando en eventos y promoviendo la importancia de las investigaciones médicas.

¿Qué deja Eric Dane? Un legado televisivo inolvidable, con personajes que marcaron a varias generaciones. Una historia de coraje y resiliencia, al enfrentar públicamente una enfermedad devastadora. Inspiración para miles de personas que luchan contra enfermedades degenerativas, recordando que "el valor también es una forma de actuar."

