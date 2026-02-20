Adiós a una estrella: La valiente vida y despedida de Eric Dane

El mundo del entretenimiento está de luto tras la confirmación de la muerte del actor Eric Dane, famoso por su papel del Dr. Mark "McSteamy" Sloan en Grey´s Anatomy y también recordado por su actuación en Euphoria. Dane falleció el 19 de febrero de 2026 a los 53 años, menos de un año después de hacer público que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva y fatal.

Un actor con múltiples facetas

Nacido el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, Dane inició su carrera en la televisión con papeles menores antes de convertirse en una figura de culto en Grey´s Anatomy desde 2006. Su personaje como el atractivo y carismático cirujano Dr. Mark Sloan lo convirtió en uno de los favoritos del público y le valió una notoriedad mundial.

Además de Grey´s Anatomy, Dane continuó expandiendo su carrera con papeles importantes en series como Euphoria, donde interpretó a Cal Jacobs, el padre de uno de los personajes principales, y participó también en otras producciones de televisión y cine.

La dura batalla contra la ELA

En abril de 2025, Eric Dane sorprendió a sus seguidores al anunciar que había sido diagnosticado con ELA (esclerosis lateral amiotrófica), una enfermedad que deteriora progresivamente las neuronas motoras y que no tiene cura conocida. La noticia conmovió profundamente a fans y compañeros, y a partir de entonces se convirtió en una voz activa para concienciar sobre esta condición.

La ELA afecta funciones básicas como caminar, hablar, tragar e incluso respirar, y los pacientes suelen enfrentar una progresión acelerada de los síntomas. Durante los últimos meses de su vida, Dane fue visto en silla de ruedas y con claras dificultades para el habla, aunque nunca perdió la fuerza emocional ni el cariño por quienes lo apoyaron.

Familia, legado y solidaridad

La familia del actor emitió un comunicado señalando que Dane pasó sus últimos días rodeado de sus seres queridos —su esposa, Rebecca Gayheart, y sus dos hijas, Billie y Georgia—, quienes fueron su pilar durante toda la enfermedad.

Además de su carrera artística, Dane se distinguió por utilizar su experiencia para impulsar la concienciación sobre la ELA, participando en eventos y promoviendo la importancia de las investigaciones médicas.

¿Qué deja Eric Dane? Un legado televisivo inolvidable, con personajes que marcaron a varias generaciones. Una historia de coraje y resiliencia, al enfrentar públicamente una enfermedad devastadora. Inspiración para miles de personas que luchan contra enfermedades degenerativas, recordando que "el valor también es una forma de actuar."