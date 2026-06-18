Mary Martínez, madre de Kimberly Loaiza, muere tras crisis de salud

Fallece la mamá de Kimberly Loaiza, tras enfrentar crisis de salud durante meses.

La información comenzó a circular durante la tarde del martes 17 de junio, luego de que el periodista Javier Ceriani diera a conocer en una transmisión de YouTube que habría recibido información relacionada con el fallecimiento de la señora Martínez. Hasta el momento, ni Kimberly Loaiza, ni Steff Loaiza, ni otros familiares directos han emitido un comunicado oficial que confirme el deceso. Por ello, la noticia permanece bajo reserva mientras aumentan las muestras de apoyo en redes sociales.

La salud de Mary Martínez había generado preocupación entre seguidores desde abril, cuando se dio a conocer que fue ingresada de emergencia debido a una complicación médica que habría puesto su vida en riesgo.

Reportes apuntan al fallecimiento de Mary Martínez

Durante su transmisión, Javier Ceriani recordó que semanas atrás ya había hablado sobre el delicado estado de salud de Mary Martínez y aseguró que habría tenido acceso a información proporcionada por una fuente médica cercana al caso. Según la versión compartida por el comunicador, el especialista que atendía a la madre de las influencers habría señalado que la situación era extremadamente complicada y que las posibilidades de recuperación eran limitadas.

Tras la difusión del reporte, distintas versiones comenzaron a aparecer en plataformas digitales sobre las posibles causas del fallecimiento. Sin embargo, ninguna de ellas ha sido confirmada por la familia. El influencer conocido como Holy Milk también afirmó que una persona que presuntamente trabaja en el hospital donde permanecía internada Mary Martínez le habría confirmado la noticia. "Lamentablemente, la mamá de Kimberly y Steff Loaiza habría fallecido esta mañana. Habrían confirmado que la señora murió la mañana del 17 de junio. Una seguidora mía que trabaja en el hospital me confirmó esta noticia", expresó. Además, mencionó que, según esa versión, Mary Martínez habría sufrido un infarto y no habría logrado recuperarse. A pesar de estas declaraciones, la causa exacta de la presunta muerte sigue sin confirmarse.

Una de las publicaciones que aumentó las especulaciones fue la realizada por la señora Marthita, madre del amigo cercano de Juan de Dios Pantoja, esposo de Kimberly Loaiza, quien compartió una fotografía junto a Mary Martínez con un mensaje de despedida. "No hay despedidas entre nosotras siempre estarás en mi corazón. Vuela alto", escribió.

La lucha de Mary Martínez contra sus problemas de salud

La situación médica de Mary Martínez se convirtió en un tema público desde abril, cuando Steff Loaiza informó que su madre había sido hospitalizada de emergencia después de sufrir un infarto. En ese momento, la creadora de contenido reveló que el estado de salud de su madre era crítico y compartió que los médicos habían logrado estabilizarla después de un episodio sumamente delicado. Steff explicó que su madre incluso habría permanecido sin signos vitales durante algunos minutos antes de responder al tratamiento médico. "Murió por 10 minutos", fue una de las frases que la influencer compartió al describir la gravedad de la emergencia que enfrentó su madre.

Durante las semanas posteriores, Mary Martínez continuó bajo atención especializada, permaneciendo en terapia intensiva y enfrentando diferentes complicaciones derivadas de su condición. La hospitalización prolongada también representó un desgaste emocional y económico para la familia, debido a los costos de los procedimientos médicos y la atención requerida. El caso generó una gran conversación entre seguidores de las creadoras de contenido, quienes comenzaron a enviar mensajes de apoyo mientras esperaban noticias sobre la recuperación de la madre de las influencers.