El pato Merlín conquista el Mundial fuera de las canchas y se vuelve fenómeno viral

Mientras las selecciones disputan el Mundial 2026 dentro del terreno de juego, un inesperado protagonista se ha ganado el cariño de miles de aficionados fuera de las canchas. Se trata de Merlín, un pato de dos años que se ha convertido en una sensación viral gracias a su presencia en las calles de la Ciudad de México.

Vestido con calcetas y la camiseta de la Selección Mexicana, Merlín llamó la atención durante los festejos por la victoria de México sobre Sudáfrica. En medio de la celebración, numerosos asistentes compartieron videos del ave mientras acompañaba a su familia en la venta de aguas, imágenes que rápidamente se difundieron en redes sociales.

La historia del pato también ha despertado el interés de medios nacionales e internacionales. De acuerdo con Karla Ivette, propietaria de Merlín, el nombre del animal fue elegido por su carácter especial. "Le pusimos Merlín por el mago; nuestro pato se nos hace mágico", señaló en una entrevista para ESPN.

La historia de Merlín

La popularidad de Merlín no surgió de la nada. Antes de él, otras aves de la familia, conocidas como Waffle y Bruna, también habían alcanzado notoriedad en redes sociales por acompañar la misma actividad comercial. Sin embargo, Waffle falleció después de haber sido envenenada.

Apoyo en redes sociales

El creciente interés por Merlín ha llevado a que diversos creadores de contenido y medios busquen entrevistar a su dueña. Incluso, algunas personas han preguntado si el pato está en venta, aunque su familia ha dejado claro que no tienen intención de desprenderse de él, ya que lo consideran un integrante más del hogar.

La historia también ha generado muestras de apoyo en redes sociales. Usuarios han impulsado una campaña para solicitar respaldo a la familia que diariamente recorre el trayecto entre la colonia Doctores y la Alameda Central para vender aguas. Entre los nombres mencionados por internautas figuran la presidenta Claudia Sheinbaum, empresarios como Carlos Slim y Arturo Elías Ayub, así como la propia Selección Mexicana.

Hasta el momento no existe una respuesta pública de las personas o instituciones señaladas, pero la iniciativa continúa sumando apoyo entre quienes consideran que la popularidad de Merlín podría traducirse en mejores oportunidades para su familia.