VIDEO: DreamWorks lanza el PRIMER TRÁILER de Shrek 5

DreamWorks presentó el primer tráiler oficial de Shrek 5, ofreciendo a los seguidores de la saga un vistazo más amplio de la historia que marcará el regreso del popular ogro a la pantalla grande.

El adelanto muestra nuevamente a personajes emblemáticos como Shrek, Burro, Princesa Fiona y la galleta de jengibre, además de los hijos del protagonista, quienes ahora aparecen con mayor edad.

¿Qué personajes regresan en Shrek 5?

La nueva entrega se desarrollará en el reino de Muy, Muy Lejano, donde una fuerza relacionada con magia oscura habría alterado la tranquilidad del lugar. Ante esta situación, Shrek, su familia y sus amigos deberán emprender una misión para restaurar el orden.

Las imágenes también dejan ver la presencia de diversos personajes de cuentos de hadas, además de algunas referencias que han llamado la atención de los fanáticos, incluida una escena relacionada con Frozen.

Detalles sobre la producción de Shrek 5

Aunque algunos seguidores habían expresado su deseo de que el estudio retomara el estilo visual de las primeras películas, el avance confirma que la producción mantendrá la línea de animación mostrada previamente.

La cinta, anunciada oficialmente en julio de 2024, reunirá nuevamente a las voces originales de Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz. Además, contará con la participación de Antonio Banderas, así como de Zendaya, quien dará vida a Felicia. El reparto también incluye a Marcello Hernández como Fergus y a Skyler Gisondo como Farkle.

El estreno de Shrek 5 está previsto para el 30 de junio de 2027, fecha en la que los fanáticos podrán reencontrarse con uno de los personajes más queridos de la animación moderna.