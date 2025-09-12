Filtran posible look de Dr. Doom en Avengers: Doomsday

Los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) están en plena euforia tras la filtración de una imagen que muestra a Robert Downey Jr. como Doctor Doom, personaje que interpretará en la próxima película Avengers: Doomsday. El adelanto se dio a conocer el 11 de septiembre durante un evento de Walt Disney Studios en Shanghai, China.

La esperada producción, dirigida por los hermanos Russo, ha generado una enorme expectativa desde su anuncio, especialmente por marcar el regreso del icónico actor al mundo Marvel, esta vez en un rol completamente distinto al que lo catapultó como Tony Stark.

Durante la exposición, en medio de un espectáculo visual repleto de símbolos del MCU, se proyectó fugazmente una imagen de Robert Downey Jr. con la clásica armadura metálica y la capa verde que caracterizan a Doctor Doom. Aunque la imagen no ha sido publicada oficialmente, su difusión en redes sociales —especialmente en la plataforma X— no tardó en volverse viral.

El diseño del traje, que cubre el rostro y los brazos con una armadura plateada, ha sido uno de los detalles más comentados por los fanáticos. Pese a la falta de confirmación por parte de Marvel Studios, la filtración ha elevado aún más las expectativas en torno a este ambicioso proyecto.

Avengers: Doomsday llegará a los cines en 2026, marcando el regreso de Los Vengadores a la pantalla grande después de siete años del estreno de Avengers: Endgame. Todo apunta a que esta cinta reunirá a algunos de los héroes y villanos más emblemáticos de la franquicia.