Gemini Google: Disfraza a tu mascota sin disfraces reales

MONTERREY – La tecnología de la Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en la aliada perfecta para los dueños de mascotas este Halloween. La tendencia de disfrazar perros y gatos para redes sociales ahora tiene una alternativa digital, ya que herramientas como Gemini de Google permiten crear imágenes temáticas y adorables sin la necesidad de someter a los animales a incómodos disfraces o largas sesiones de fotos.

La guía para generar estas fotos de Halloween con IA se basa en el uso de comandos precisos (prompts). La tecnología permite a los usuarios disfrazar virtualmente a su mascota con temáticas de terror, superhéroes o personajes de moda, manteniendo el rostro y los rasgos físicos del animal sin alteración. Esto ofrece una opción más rápida, cómoda y económica para lograr resultados de estudio profesional.

Guía rápida para disfrazar a tu mascota con IA

El proceso para crear una foto de Halloween personalizada es sencillo y se realiza a través de la aplicación o el navegador de Gemini:

Carga y acceso: Accede a Gemini e inicia sesión con tu cuenta de Google. Sube una foto de tu mascota, preferiblemente nítida y de frente.

El Prompt: Utiliza un comando descriptivo. El secreto para el éxito es ser específico y pedir a la IA que cree una "fotografía de estudio con temática de Halloween" y que "NO cambie los aspectos físicos ni la cara del perro".

Puedes pedirle a la Inteligencia Artificial que vista a tu perro de "bruja", "calavera", "vampiro" o cualquier otro personaje espeluznante. Además, se recomienda añadir detalles visuales al comando, como "Fondo oscuro con neblina" o "Luz tenue de color naranja", para darle un toque más cinematográfico.

Advertencias de privacidad y seguridad digital

A pesar de la diversión, expertos en seguridad cibernética han emitido advertencias importantes. Antes de usar cualquier herramienta de IA, los usuarios deben considerar los riesgos, como la pérdida de control sobre las imágenes (muchas apps pueden usarlas para fines comerciales) y la subida de datos a servidores externos.

Se aconseja usar plataformas confiables, como Gemini de Google, y revisar siempre los términos y condiciones. La creatividad en este Halloween debe ir de la mano con el cuidado de la privacidad, evitando subir imágenes sensibles o datos personales a aplicaciones desconocidas o no verificadas.