¡Homero vuelve al cine! ´Los Simpson´ regresan con una nueva película animada en 2027

Después de muchos años de especulaciones, Disney y 20th Century Studios han confirmado que Los Simpson tendrán una nueva película. La familia más famosa de Springfield —Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie— volverá al cine con una secuela animada que ya tiene fecha de estreno: 23 de julio de 2027.

La llegada de esta cinta supone un importante movimiento en el calendario de lanzamientos de Disney, ya que ocupará el lugar de un proyecto del universo Marvel que ha sido eliminado del cronograma. De este modo, entre los estrenos de Avengers: Doomsday (diciembre de 2026) y Avengers: Secret Wars (diciembre de 2027), no habrá otra producción de Marvel en cartelera.

Aunque no se han revelado detalles de la historia, ambas compañías compartieron en Instagram el primer póster oficial, protagonizado por una icónica rosquilla rosa junto al mensaje: "Homer´s coming back for seconds" ("Homero regresa por más").

Creada por Matt Groening, Los Simpson es la comedia televisiva y serie animada más longeva del mundo. Su permanencia ha sido tan sólida que ya se confirmó su renovación hasta la temporada número 40, que se emitirá entre 2028 y 2029. Desde su debut, la serie ha seguido la vida cotidiana de los Simpson en el ficticio Springfield, convirtiéndose en un fenómeno cultural global.

La primera película de la franquicia, estrenada en 2007 y dirigida por David Silverman, recaudó más de 500 millones de dólares a nivel mundial, con un presupuesto de 75 millones. En esa historia, Springfield quedaba encerrado bajo una cúpula por culpa de Homero, tras contaminar accidentalmente el lago de la ciudad.

Según Matt Selman, actual productor ejecutivo de la serie, la llegada del show a plataformas de streaming como Disney+ ha revitalizado su popularidad entre nuevas generaciones. "Ahora los niños pueden verla completa, en cualquier momento", declaró a Variety, destacando el impacto positivo del streaming en la longevidad del programa.