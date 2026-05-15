Hantavirus: síntomas y contagio en la región

Hantavirus: síntomas que pueden confundirse con gripe y agravarse rápidamente

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida por roedores que puede comenzar con síntomas similares a los de una gripe común, pero evolucionar rápidamente hacia complicaciones graves si no se detecta a tiempo.

Los síntomas iniciales del hantavirus pueden confundirse con gripe común.

Especialistas en salud advierten que los primeros signos suelen aparecer entre una y cinco semanas después de la exposición al virus. En la etapa inicial, los pacientes pueden presentar:

- Fiebre alta

- Dolor de cabeza

- Dolores musculares intensos, principalmente en la espalda y las piernas

- Cansancio extremo

- Escalofríos

- Náuseas y vómitos

- Dolor abdominal

- Diarrea en algunos casos

A medida que avanza la enfermedad, pueden surgir síntomas respiratorios severos como:

- Tos seca

- Sensación de falta de aire

- Opresión en el pecho

- Dificultad para respirar

El contagio del hantavirus ocurre principalmente por contacto con roedores.

Los médicos señalan que esta etapa puede derivar en la acumulación de líquido en los pulmones, provocando insuficiencia respiratoria que puede poner en riesgo la vida del paciente.

El contagio ocurre principalmente al inhalar partículas contaminadas con orina, saliva o heces de roedores infectados, especialmente en lugares cerrados o poco ventilados.

La prevención es clave para evitar el contagio del hantavirus.

Las autoridades sanitarias recomiendan acudir de inmediato al médico si una persona presenta fiebre y problemas respiratorios tras haber estado en contacto con zonas donde haya presencia de roedores.

La prevención sigue siendo la principal herramienta para evitar contagios, mediante una limpieza adecuada, ventilación de espacios y control de plagas.