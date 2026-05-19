NASA confirma eclipse solar total en 2027

La NASA confirmó cuándo y dónde se verá el eclipse solar de 2027, aunque hay malas noticias para México.

Se revelaron más detalles del eclipse solar de 2027; la NASA ya confirmó cuándo y dónde se verá.

El 2027 será un año especial en cuanto a eventos astronómicos, ya que se tiene previsto el eclipse solar total "más largo del siglo".

¿Cuándo es el eclipse solar de 2027?

De acuerdo con la NASA, el eclipse solar será el lunes 2 de agosto de 2027. Su duración será de alrededor de 6 minutos y 22 segundos, una cifra que no es común para ese tipo de eventos astronómicos.

El eclipse será visible en:

- Sur de España

- Norte de África: incluidos Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto

- Arabia Saudita y Yemen

En otros lugares, el eclipse solar total únicamente podrá avistarse de forma parcial.

Recomendaciones de la NASA para observar el eclipse

Para ver el fenómeno, la NASA recomienda lo siguiente:

- Observar el Sol con anteojos para eclipses o con un visor solar de mano que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2.

- No usar lentes de cámara, binoculares o telescopio para ver el eclipse solar, así se evitan lesiones oculares graves.

- Solo se puede ver el eclipse sin protección ocular durante la totalidad.