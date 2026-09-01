Banamex reporta caída en su app: usuarios afectados en varias ciudades

¿Se cayó Banamex? Usuarios reportan fallas en la app este 1 de septiembre

Banamex sufrió una caída en sus servicios este martes 1 de septiembre de 2026, afectando principalmente la aplicación móvil, con 66 % de los reportes concentrados en fallas de acceso, según DownDetector.

Los problemas también se extendieron a la banca móvil y en línea, con mayor impacto en ciudades como CDMX, Monterrey, Mérida y Guadalajara.

¿Qué reportan los usuarios sobre Banamex?

Aunque la institución no emitió un comunicado oficial, respondió en redes sociales confirmando intermitencias y recomendando borrar caché o usar datos móviles.

Sin embargo, en respuestas personales a quejas de los usuarios, Banamex ha confirmado intermitencias en sus servicios y la app.

Recomendaciones de Banamex para usuarios

Con ello, Banamex ha recomendado intentar acceder más tarde a sus apps o en línea, así como borrar el caché y utilizar datos en vez de internet vía WiFi.