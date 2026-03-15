Fuego en set de grabación de Katy Perry: reacciones y teorías

Un clip filtrado del supuesto rodaje de "Watch It Burn", el próximo sencillo de la estrella pop Katy Perry, ha encendido las alarmas en el mundo del entretenimiento. Las imágenes, que ya son tendencia global, muestran un momento de alta tensión donde el fuego se sale de control en pleno set de grabación.

En el video se observa a una mujer (quien muchos aseguran es la intérprete de "Firework") luciendo un vestido blanco rodeada de llamas que inicialmente parecen controladas. Sin embargo, la situación da un giro aterrador cuando el fuego comienza a consumir el vestuario de la protagonista.

Entre gritos de angustia, se ve cómo el equipo de producción interviene de inmediato:

Un asistente intentó sofocar las llamas manualmente, sufriendo aparentemente una quemadura leve.

Finalmente, el personal de seguridad utilizó extintores para neutralizar el incendio en cuestión de segundos.

A pesar del revuelo, la autenticidad del clip sigue bajo la lupa. La comunidad digital se encuentra dividida entre tres teorías principales:

Incidente real: Fans que afirman reconocer la voz y silueta de la cantante.

Doble de riesgo: La posibilidad de que una profesional estuviera realizando la escena peligrosa.

Montaje digital: Expertos sugieren que el video podría ser un "deepfake" o una pieza creada con Inteligencia Artificial como parte de una campaña de intriga.

Lo que sí es un hecho es que la expectativa por su nueva música es total. El tema fue registrado en la base de datos de ASCAP en noviembre de 2025. Además, las teorías sobre su próximo álbum, apodado por los fans como "KP7", han cobrado fuerza debido al código "WIB26", que muchos interpretan como el lanzamiento oficial de Watch It Burn para este 2026.

Hasta el momento, ni la cantante ni su equipo de prensa han emitido un comunicado oficial para aclarar si la integridad física de Katy Perry estuvo en riesgo o si todo es una magistral estrategia de marketing.