Eugenio Derbez responde a acusación de infidelidad de Dalilah Polanco

Minimiza Eugenio Derbez acusación de infidelidad de Dalilah Polanco.

Fue Dalilah Polanco quien volvió a poner a Eugenio Derbez en los titulares, tras las declaraciones que dio durante su estancia en el reality ´La Casa de los Famosos México´, donde señaló haber sido víctima de una infidelidad. Luego de ello, el público y la prensa dirigieron su atención hacia Alessandra Rosaldo.

De forma coincidente, Derbez llegó este lunes a México para promocionar la nueva temporada de su programa ´De Viaje con los Derbez´, producido por Prime Video. En su arribo, fue interceptado por decenas de medios de comunicación en medio del caos que provocó su intento de evitar los cuestionamientos.

"No hay nota, no hay nada que decir. Hemos hablado abiertamente de nuestra relación Ale y yo. Están sacando una historia de hace 20 años, de cuando terminé con una novia para andar con mi esposa. ¡Nada, no hay nota!", expresó el intérprete de Ludovico P. Luche.

Por su parte, Alessandra Rosaldo evitó hablar del tema y solo pidió a los medios que les permitieran avanzar hacia su camioneta, ya que —según dijo— apenas podían respirar por los empujones.

En tanto, Dalilah Polanco se mantiene alejada de los reflectores mientras continúa con sus rutinas de recuperación física, luego de su salida del reality, tras haber encendido la polémica con sus declaraciones sobre su pasado con Derbez.