Sindicato UAW revela incumplimiento de México en obligaciones laborales del T-MEC

Acusa informe de Congreso de EU a México de incumplir con T-MEC. El Comité Independiente de Expertos Laborales sobre México (IMLEB, en inglés) del Congreso de Estados Unidos señaló a autoridades mexicanas de incumplir obligaciones laborales contenidas en el T-MEC, según reveló el sindicato automotriz United Auto Workers (UAW).

De acuerdo con un comunicado de la organización, el IMLEB determinó en un informe que se envió a legisladores estadounidenses que "el T-MEC es un fracaso" si se considera "la reducción de la brecha salarial entre los trabajadores mexicanos y sus homólogos norteamericanos".

"Un acuerdo exitoso debía frenar la pérdida de empleos en Estados Unidos y reducir la brecha salarial entre los trabajadores estadounidenses y mexicanos, que durante décadas ha provocado cientos de miles de despidos en EE.UU. y ha mantenido deprimidos los salarios en México", indicó el comité.

El sindicato celebró las conclusiones del informe y recordó que en 2026 el tratado tendrá que ser revisado, por lo que pidió un nuevo acuerdo en beneficio de los trabajadores, que deje de enfrentar a mexicanos y estadounidenses.

La UAW pidió una reforma completa del sistema comercial y una nueva generación de acuerdos comerciales en el que se priorice a los trabajadores.

"Un acuerdo justo debe dar voz a los trabajadores, elevar los estándares en lugar de promover una carrera hacia el abismo y consagrar el principio de igual salario por igual trabajo a través de las fronteras", señaló el sindicato mayoritario en el sector automotriz.

El IMLEB se creó a raíz de la ley de implementación del T-MEC en Estados Unidos en enero de 2020 y fue establecido por el Congreso para la vigilancia y evaluación de las reformas laborales en México, vinculadas al capítulo de trabajo del acuerdo.

Paulatinamente el organismo emite informes y recomendaciones al Congreso sobre el nivel de cumplimiento de México sobre sus obligaciones bajo el T-MEC.