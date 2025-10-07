Florinda Meza elogia la interpretación de Bad Bunny en el sketch de 'El Chavo del Ocho'

Florinda Meza reaccionó en redes al sketch de Bad Bunny de ´El Chavo del Ocho´: ´Fue magistral´. El tributo que 'Saturday Night Live' (SNL) y Bad Bunny hicieron a El Chavo del Ocho llamó la atención de Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, quien compartió su reacción en redes sociales y resaltó la interpretación del puertorriqueño como 'magistral'.

"Me encanta que le hagan homenaje al legado de Roberto. Me gustaron todos, pero la interpretación de Bad Bunny fue magistral. Hay mucho cariño ahí y se nota," escribió en Instagram. El sketch, transmitido durante el arranque de la temporada 51 de SNL, recreó con precisión la vecindad y a varios personajes icónicos, incluyendo a Quico, interpretado por Benito, y Doña Florinda.

Sobre esto, Meza agregó: "Yo le agradezco este homenaje a 'Saturday Night Live', pero sobre todo, a Benito Antonio Martínez Ocasio Bad Bunny." La actriz también recordó la química en pantalla con Rubén Aguirre (El Profesor Jirafales) y dijo que fue un sueño volver a ver su romance ficticio en televisión: "Otra cosa que me encantó de este sketch fue ver de nuevo al Profesor Jirafales y estar a punto de presenciar ese ansiado beso... ¡Ay! Sólo fue un sueño, porque Bad Bunny lo detuvo a tiempo. Seguimos con esa ilusión por siempre."

El Chavo del Ocho sigue siendo uno de los personajes más emblemáticos de Gómez Bolaños. Su programa se transmitió en diversos países y fue doblado a varios idiomas, incluidos japonés y mandarín.