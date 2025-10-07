Trump afirma: "Yo salvé TikTok" y se vuelve viral en la misma plataforma

Donald Trump ha vuelto a ocupar los reflectores tras publicar un video en TikTok donde asegura ser el responsable de que la plataforma siga operando en Estados Unidos. "Yo salvé TikTok, me deben una", declaró el mandatario, mensaje que rápidamente se viralizó en la misma red social que protagonizó tensiones políticas durante su gestión.

En el clip, Trump aparece en el Despacho Oval y se dirige directamente a los jóvenes estadounidenses. "Yo salvé TikTok, así que me deben una. Y ahora me están viendo aquí, en el Despacho Oval, y algún día uno de ustedes estará sentado justo en este escritorio y también harán un gran trabajo", expresó.

El video no tardó en generar impacto: en menos de 10 horas desde su publicación, ya acumulaba más de 4 millones de reproducciones, volviéndose uno de los temas más comentados del momento.

El contexto de esta declaración surge a raíz de una orden firmada a finales de septiembre por el propio Trump, en la que se establece que TikTok podrá seguir funcionando en EE. UU. bajo condiciones de operación "seguras y legales". Aunque se llegó a un acuerdo con China, el mayor beneficiado es el gobierno estadounidense, ya que se estableció que las operaciones locales de la plataforma pasarán a manos de una nueva empresa conjunta con base en Estados Unidos.

La declaración del expresidente no solo ha generado revuelo en redes sociales, sino que también ha reforzado su ya conocida postura de protagonismo en asuntos políticos y mediáticos, en esta ocasión usando la misma plataforma que alguna vez estuvo en riesgo de ser prohibida bajo su administración.