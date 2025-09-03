¡OFICIALl! James Gunn anuncia SECUELA de Superman para julio de 2027

James Gunn, director de DC Studios, anunció este miércoles 3 de septiembre que la esperada secuela de Superman ya está en marcha. A través de sus redes sociales, confirmó que el nuevo título será Superman: Man of Tomorrow y que llegará a los cines el 9 de julio de 2027.

El anuncio llega tras varios días de rumores, y fue acompañado por una ilustración oficial creada por el legendario artista de DC Comics, Jim Lee, donde se puede ver a Superman junto a Lex Luthor, quien porta su icónica armadura de exoesqueleto.

La noticia también fue respaldada por los propios protagonistas. David Corenswet, quien interpreta a Superman, compartió un arte realizado por Jorge Jiménez en el que se le ve peleando codo a codo con Lex Luthor. Por su parte, Nicholas Hoult, que da vida al villano, publicó otra imagen en la que ambos personajes se enfrentan en una intensa batalla.

Con esta confirmación, Man of Tomorrow se convierte en uno de los proyectos más esperados del nuevo universo cinematográfico de DC, liderado por Gunn. Aunque aún no se revelan detalles de la trama, los fanáticos ya celebran el regreso de estos personajes icónicos.