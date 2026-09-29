TV Azteca localiza a Amílcar Olán en Suiza y él se marcha

El empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio dejó el penthouse donde se encontraba en Lugano, Suiza, días después de que el reportero Irving Pineda, de TV Azteca, lo ubicara y confirmara su identidad durante un seguimiento periodístico. La propiedad, localizada en Vía Collina d´Oro número 20, fue puesta nuevamente en renta en la plataforma inmobiliaria Homegate, de acuerdo con información difundida sobre el inmueble. El anuncio ofrecía la vivienda amueblada por 15 mil francos suizos mensuales, equivalentes a poco más de 320 mil pesos mexicanos, aunque al momento de la elaboración de esta nota la publicación ya había sido retirada.

¿Cómo fue localizado Amílcar Olán en Suiza?

El caso ocurre después de que Pineda relatara en una entrevista en el programa Hechos AM con el conductor Manuel López San Martín cómo logró localizar al empresario, quien había sido mencionado en investigaciones periodísticas relacionadas con contratos gubernamentales y presuntas operaciones irregulares. El reportero señaló que la pista sobre su paradero llegó mediante una llamada anónima a la mesa de información de TV Azteca.

Durante varios días, el periodista y su equipo realizaron seguimiento desde una terraza cercana utilizando un dron y equipo de largo alcance. Según explicó, la ubicación permitía observar parte del inmueble entre aproximadamente las 12:00 y las 21:00 horas.

Detalles confirmados sobre la ubicación de Olán

Pineda señaló que uno de los primeros indicios que permitió confirmar la identidad del ocupante fue el buzón de correspondencia. De acuerdo con su relato, en Suiza Olán utilizaba el nombre de "Jorge Olán".