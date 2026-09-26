Muse Charm: así es el dispositivo de bolsillo con el que Meta quiere llevar la IA más allá del celular

Meta presentó Muse Charm, un dispositivo de bolsillo creado para ofrecer una nueva forma de interactuar con su agente de inteligencia artificial Muse sin depender de las aplicaciones tradicionales de un teléfono celular.

El anuncio forma parte del cambio de enfoque de Meta hacia lo que la compañía denomina "superinteligencia personal". Durante Meta Connect, Mark Zuckerberg señaló que la empresa está orientando sus esfuerzos hacia dispositivos diseñados alrededor de esta tecnología y adelantó que Muse también llegará a las gafas inteligentes de Meta.

Muse Charm, un dispositivo compacto para interactuar con la IA Muse.

Muse Charm fue mostrado como un equipo compacto que permitirá hablar e interactuar directamente con el agente de inteligencia artificial. Según la información de Reuters, tendrá una pantalla de aproximadamente dos pulgadas, un personaje Muse que podrá personalizarse y un módem 5G integrado.

La conexión 5G permitiría utilizar el servicio sin depender de una red Wi-Fi. El dispositivo, sin embargo, no estará diseñado para realizar llamadas.

Meta describió Muse Charm como un equipo pensado para llevar las capacidades de su agente de IA en un formato que pueda transportarse fácilmente en el bolsillo. La compañía también señaló que dará a conocer más detalles sobre el producto posteriormente durante este año.

Características y funciones del agente de inteligencia artificial Muse.

Muse funciona como un agente capaz de realizar diferentes tareas a partir de instrucciones expresadas en lenguaje natural. Entre sus funciones se encuentran enviar correos electrónicos, reservar viajes, abrir un navegador y completar formularios.

El sistema también puede elaborar planes destinados a alcanzar objetivos más amplios. En tareas que requieren más tiempo, Muse puede continuar trabajando incluso después de que el usuario cierre la aplicación y pedir autorización antes de ejecutar acciones consideradas sensibles.

Otra de sus características es la capacidad de recordar información proporcionada previamente. De esta manera, puede utilizar determinados datos para realizar sugerencias y actuar sobre información que el usuario haya compartido anteriormente.

Meta avanza hacia la superinteligencia personal con nuevos dispositivos.

Con Muse Charm, Meta busca llevar este tipo de interacción con inteligencia artificial a un dispositivo independiente del celular, mientras continúa ampliando la presencia de Muse hacia otros equipos de la compañía, incluidas sus gafas inteligentes.