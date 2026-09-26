The New York Times revela las 100 mejores series de TV del siglo XXI

El debate sobre cuáles son las mejores series de televisión del siglo XXI ya tiene una nueva lista de referencia. The New York Times publicó un ranking con las 100 producciones más destacadas estrenadas desde el año 2000, una selección elaborada a partir de la opinión de más de 500 profesionales de la industria audiovisual.

Actores, escritores y críticos participaron en la encuesta y tuvieron la posibilidad de elegir hasta 10 series. Entre los nombres que formaron parte del ejercicio aparecen Elisabeth Moss, Bryan Cranston, Jason Bateman, Lena Dunham, Lena Waithe, Damon Lindelof, D.B. Weiss y Noah Hawley.

El ranking de las mejores series del siglo XXI

El resultado colocó a "Breaking Bad" en la primera posición. La producción de AMC, protagonizada por Bryan Cranston como Walter White, fue seguida por "The Wire" y "Mad Men", que ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Aunque el drama domina las primeras posiciones, la selección también reconoce producciones de comedia y sátira. El Top 10 quedó integrado por:

"Breaking Bad"

"The Wire"

"Mad Men"

"Succession"

"Fleabag"

"Game of Thrones"

"Veep"

"30 Rock"

"Curb Your Enthusiasm"

"Atlanta"

Dentro de las primeras 20 posiciones también aparecen "The Office" de Estados Unidos, "Arrested Development", "Girls", "Friday Night Lights", "Six Feet Under", "The Americans", "I May Destroy You", "Chernobyl" y "The Crown".

Disponibilidad de las series en México

La lista reúne títulos de distintos géneros y épocas, desde producciones estrenadas en los primeros años del siglo hasta series más recientes como "The White Lotus", "Severance", "The Pitt" y "Adolescence".

El listado también permite conocer las plataformas donde se encuentran disponibles las producciones mencionadas en México. "Breaking Bad", por ejemplo, puede verse en Netflix, mientras que "The Wire", "Succession", "Game of Thrones" y "Curb Your Enthusiasm" aparecen en HBO Max.

"Mad Men" está disponible en Disney+, "Fleabag" en Prime Video y "Atlanta" en Disney+. Otras producciones como "The Office" de Estados Unidos pueden encontrarse en Netflix, Prime Video y HBO Max.

También hay títulos que, de acuerdo con la información proporcionada, no cuentan con disponibilidad en alguna plataforma en México, entre ellos "30 Rock", "Key & Peele", "Schitt´s Creek", "Louie", "Happy Valley", "The Bureau" y "Nathan for You".

Producciones recientes en el ranking

Entre las producciones más recientes incluidas en el listado figuran "The Bear", "Hacks", "The Pitt", "Shogun", "Adolescence", "The Diplomat" y "Severance".

La selección de The New York Times plantea así un recorrido por algunas de las producciones que han marcado la televisión estadounidense y la industria audiovisual desde el inicio del siglo XXI. La posición de "Breaking Bad" y la ausencia que generó controversia fueron algunos de los elementos que más llamaron la atención alrededor del ranking.